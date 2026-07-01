Мбаппе высказался о соперничестве с Месси в гонке бомбардиров ЧМ-2026

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе прокомментировал соперничество с капитаном национальной команды Аргентины Лионелем Месси за титул лучшего бомбардира чемпионата мира — 2026.

«Я не слежу за тем, что делает Месси. Он всегда забивал, забивает и будет забивать. Я уже говорил об этом раньше. Если я начну смотреть на то, что делает он, мне придётся делать ещё больше», — приводит слова Мбаппе The Touchline.

Сейчас Килиан Мбаппе и Лионель Месси имеют равное количество голов на ЧМ-2026 – оба игрока отличились по шесть раз. Капитан Аргентины на данный момент является лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира (19 голов). На второй строчке располагается Мбаппе, в арсенале которого 18 забитых мячей.