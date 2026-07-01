Бельгия — Сенегал: онлайн-трансляция матча 1/16 финала ЧМ-2026 начнётся в 23:00 мск

Сегодня, 1 июля, состоится матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встретятся сборные Бельгии и Сенегала. Команды будут играть на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле, США. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Саидом Мартинесом (Гондурас). Начало — в 23:00 мск. В прямом эфире игру покажут телеканал «Матч ТВ» и онлайн-кинотеатр Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Сборная Бельгии стала первой в группе G. Национальная команда Сенегала заняла третье место в группе I.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).