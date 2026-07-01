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Бельгия — Сенегал: онлайн-трансляция матча 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 началась

Бельгия — Сенегал: онлайн-трансляция матча 1/16 финала ЧМ-2026 началась
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Начался матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Бельгии и Сенегала. Команды играют на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле, США. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Саидом Мартинесом (Гондурас). В прямом эфире игру показывают телеканал «Матч ТВ» и онлайн-кинотеатр Okko. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
01 июля 2026, среда. 23:00 МСК
Бельгия
2-й тайм
0 : 2
Сенегал
0:1 Диарра – 24'     0:2 Сарр – 51'    

Сборная Бельгии стала первой в группе G. Национальная команда Сенегала заняла третье место в группе I.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).

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