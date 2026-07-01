«Надеюсь на это». Ламин Ямаль — о Хулиане Альваресе в «Барселоне»

Крайний нападающий сборной Испании и «Барселоны» Ламин Ямаль высказался о возможном трансфере форварда Хулиана Альвареса в каталонский клуб. Ранее сообщалось, что сине-гранатовые могут предложить порядка € 130 млн за аргентинца, выступающего за «Атлетико».

«Сейчас я об этом не думаю, но надеюсь, что это произойдёт, потому что он отличный игрок. Если он придёт, мы примем его с распростёртыми объятиями. На мой взгляд, он перейдёт в лучший клуб мира, с лучшими болельщиками в мире и в лучшем городе мира. Так что, если бы я был на его месте, я бы согласился. Если он хочет прийти, мы будем его ждать, вперёд!» – приводит слова Ямаля Cadena SER.