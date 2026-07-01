Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ламин Ямаль: сожалею ли я о своих словах перед «эль класико»? Нет, это футбол

Ламин Ямаль: сожалею ли я о своих словах перед «эль класико»? Нет, это футбол
Комментарии

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль вспомнил о предматчевом медийном противостоянии с игроками мадридского «Реала» в минувшем сезоне-2025/2026.

«Сожалею ли я о том, что сказал перед «эль класико» в прошлом году? Нет, это футбол, и это прекрасно. В конце концов, случилось то, что случилось, они отпраздновали ту победу, а затем проиграли на нашем стадионе. Карвахаль провоцировал меня, да, но в итоге ты после этого возвращаешься на «Камп Ноу», вызов повторяется, и в этом весь футбол», — приводит слова Ямаля Cope.

В сезоне-2025/2026 Ламин Ямаль принял участие в 160 матчах, забил 49 мячей и отдал 52 результативные передачи.

Материалы по теме
Ямаль назвал игроков, которые впечатлили его на ЧМ-2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android