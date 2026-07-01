Ламин Ямаль: сожалею ли я о своих словах перед «эль класико»? Нет, это футбол

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль вспомнил о предматчевом медийном противостоянии с игроками мадридского «Реала» в минувшем сезоне-2025/2026.

«Сожалею ли я о том, что сказал перед «эль класико» в прошлом году? Нет, это футбол, и это прекрасно. В конце концов, случилось то, что случилось, они отпраздновали ту победу, а затем проиграли на нашем стадионе. Карвахаль провоцировал меня, да, но в итоге ты после этого возвращаешься на «Камп Ноу», вызов повторяется, и в этом весь футбол», — приводит слова Ямаля Cope.

В сезоне-2025/2026 Ламин Ямаль принял участие в 160 матчах, забил 49 мячей и отдал 52 результативные передачи.