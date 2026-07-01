Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мбаппе поправил журналиста, который ошибся в подсчёте его голов на ЧМ

Мбаппе поправил журналиста, который ошибся в подсчёте его голов на ЧМ
Комментарии

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе вежливо поправил журналиста во время интервью после матча 1/16 финала ЧМ-2026 со Швецией (3:0).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
01 июля 2026, среда. 00:00 МСК
Франция
Окончен
3 : 0
Швеция
1:0 Мбаппе – 45'     2:0 Баркола – 53'     3:0 Мбаппе – 74'    

— Килиан, поздравляю. Это уже второй ваш личный трофей на этом чемпионате мира — награда лучшему игроку матча. 17 голов (на ЧМ. — Прим. «Чемпионата»). Кажется, вас уже ничто не может остановить.
— 18. Да, 18 голов. Конечно, я рад, но это не самое главное. Мы продолжаем делать всё правильно. Сегодня мы выиграли, и это самое важное. Это новый турнир. Мы очень довольны, но сейчас нужно сосредоточиться на Парагвае. Впереди ещё один матч, который необходимо выиграть, — приводит слова Мбаппе DAZN Football в социальной сети X.

Килиан Мбаппе оформил дубль в ворота сборной Швеции, став вторым бомбардиром в истории ЧМ после капитана Аргентины Лионеля Месси, на счету которого 19 голов. В 1/8 финала Франция сыграет против Парагвая. Матч пройдёт 5 июля, начало — в 00:00 мск.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Известны уже три пары 1/8 финала! LIVE
Live
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Известны уже три пары 1/8 финала! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android