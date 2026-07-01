Мбаппе поправил журналиста, который ошибся в подсчёте его голов на ЧМ

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе вежливо поправил журналиста во время интервью после матча 1/16 финала ЧМ-2026 со Швецией (3:0).

— Килиан, поздравляю. Это уже второй ваш личный трофей на этом чемпионате мира — награда лучшему игроку матча. 17 голов (на ЧМ. — Прим. «Чемпионата»). Кажется, вас уже ничто не может остановить.

— 18. Да, 18 голов. Конечно, я рад, но это не самое главное. Мы продолжаем делать всё правильно. Сегодня мы выиграли, и это самое важное. Это новый турнир. Мы очень довольны, но сейчас нужно сосредоточиться на Парагвае. Впереди ещё один матч, который необходимо выиграть, — приводит слова Мбаппе DAZN Football в социальной сети X.

Килиан Мбаппе оформил дубль в ворота сборной Швеции, став вторым бомбардиром в истории ЧМ после капитана Аргентины Лионеля Месси, на счету которого 19 голов. В 1/8 финала Франция сыграет против Парагвая. Матч пройдёт 5 июля, начало — в 00:00 мск.