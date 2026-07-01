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Дмитрий Губерниев: не считаю сенсацией вылет Германии и Нидерландов с чемпионата мира

Дмитрий Губерниев: не считаю сенсацией вылет Германии и Нидерландов с чемпионата мира
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Известный телеведущий и журналист Дмитрий Губерниев отреагировал на сенсационный вылет сборных Германии и Нидерландов с чемпионата мира — 2026. Немцы уступили на стадии 1/16 финала Парагваю, а нидерландцы проиграли Марокко. Судьба обоих матчей была решена в серии пенальти.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
29 июня 2026, понедельник. 23:30 МСК
Германия
Окончен
1 : 1
3 : 4
Парагвай
0:1 Энсисо – 42'     1:1 Хаверц – 54'    
ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
30 июня 2026, вторник. 04:00 МСК
Нидерланды
Окончен
1 : 1
2 : 3
Марокко
1:0 Гакпо – 72'     1:1 Диоп – 90+1'    

«Я не считаю сенсацией вылет нидерландцев, Марокко — хорошая команда. Любой может обыграть любого. Вылет немцев — тоже не сенсация. Это нормальные результаты. Люди предполагали, что такое может случиться. Парагвай и Марокко — очень сильные команды. На фоне проблем у Германии и не самой стабильной команды Нидерландов это совершенно нормальные результаты», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Три страны-хозяйки (США, Канада, Мексика) получили автоматическое право участия, остальные команды прошли отбор. Действующим победителем турнира является национальная команда Аргентины, которая в финале чемпионата мира 2022 года обыграла сборную Франции.

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