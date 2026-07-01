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«Ценник — это просто шум». Райс — о возможном рекордном трансфере Андерсона в «Сити»

«Ценник — это просто шум». Райс — о возможном рекордном трансфере Андерсона в «Сити»
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Вице-капитан сборной Англии Деклан Райс рассказал о разговоре со своим партнёром по национальной команде Эллиотом Андерсоном на фоне слухов о его переходе в «Манчестер Сити» из «Ноттингем Форест» за £ 116 млн (€ 136,8 млн). Если трансфер подтвердится, 27-летний полузащитник «Арсенала» потеряет статус самого дорогого британского игрока внутри Премьер-лиги, его собственный переход из «Вест Хэма» в 2023 году обошёлся «канонирам» в £ 105 млн (€ 123,9 млн).

«Я просто сказал ему, что он не может контролировать цену, которую за него дают. Я не мог контролировать сумму своего трансфера, а он не может контролировать свою. Ценник — это просто шум. Просто делай то, что делал, и всё будет в порядке. Он парень скромный, на него эта сумма никак не повлияет. Ему нужно продолжать в том же духе, и его ждёт большой успех, потому что я считаю его одним из лучших, с кем мне доводилось играть», — приводит слова Райса The Telegraph.

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