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Тренер сборной Эквадора заявил об уходе после вылета национальной команды с ЧМ-2026

Тренер сборной Эквадора заявил об уходе после вылета национальной команды с ЧМ-2026
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Главный тренер сборной Эквадора Себастьян Беккасесе заявил об уходе из национальной команды после вылета с чемпионата мира — 2026 в результате поражения от Мексики (0:2) в 1/16 финала.

«Наш контракт заканчивался с завершением чемпионата мира, а для нас чемпионат мира закончился сегодня. Мы не смогли достичь обещанного, провести лучший чемпионат мира в своей истории. Но мы оставили после себя наследие – очень сплочённую команду. То, что только что произошло… Ну, поистине чудесно. Это не стирает боль и печаль, которые испытывают люди, но поверьте, энтузиазма по поводу того, что нас ждёт впереди, по-прежнему много. Я знаю, какое наследие было оставлено. Иногда планы бога таковы, и мы должны их принять. Это не то, что мы себе представляли или чего хотели бы. Мы хотели бы продолжить, если бы одержали победу. Ещё одного матча было бы достаточно для достижения этой цели. Но таков футбол: здесь важны результаты. Сегодня я должен попрощаться с прекрасной и замечательной семьёй, но с огромной благодарностью, спокойствием и внутренней гармонией, зная, что мы отдали все силы», – приводит слова Беккасесе DSports в социальной сети X.

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