Агбонлахор: Мбаппе — самый близкий к Роналдо

Бывший нападающий «Астон Виллы» Габриэл Агбонлахор сравнил игру капитана сборной Франции Килиана Мбаппе с легендарным бразильцем Роналдо Назарио.

«Если бы такое забил Роналдо, весь мир сходил бы с ума! Он самый близкий к Роналдо с тех пор, как мы его видели», — приводит слова Агбонлахора talkSPORT.

27-летний Мбаппе проводит третий чемпионат мира в карьере. На турнире 2018 года он стал чемпионом мира, а в 2022-м вместе с командой дошёл до финала, где оформил хет-трик в ворота Аргентины (3:3, 2:4 пен.). На ЧМ-2026 он забил шесть голов и отдал две голевые передачи в четырёх матчах. Роналдо дважды выигрывал чемпионат мира (1994, 2002) и забил 15 голов на мировых первенствах.

Сборная Франции в 1/8 финала встретится со сборной Парагвая.