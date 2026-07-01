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Агбонлахор: Мбаппе — самый близкий к Роналдо

Агбонлахор: Мбаппе — самый близкий к Роналдо
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Бывший нападающий «Астон Виллы» Габриэл Агбонлахор сравнил игру капитана сборной Франции Килиана Мбаппе с легендарным бразильцем Роналдо Назарио.

«Если бы такое забил Роналдо, весь мир сходил бы с ума! Он самый близкий к Роналдо с тех пор, как мы его видели», — приводит слова Агбонлахора talkSPORT.

27-летний Мбаппе проводит третий чемпионат мира в карьере. На турнире 2018 года он стал чемпионом мира, а в 2022-м вместе с командой дошёл до финала, где оформил хет-трик в ворота Аргентины (3:3, 2:4 пен.). На ЧМ-2026 он забил шесть голов и отдал две голевые передачи в четырёх матчах. Роналдо дважды выигрывал чемпионат мира (1994, 2002) и забил 15 голов на мировых первенствах.

Сборная Франции в 1/8 финала встретится со сборной Парагвая.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
05 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Парагвай
Не начался
Франция
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