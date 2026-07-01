Махачкалинское «Динамо» арендовало Апшацева у «Рубина»

Махачкалинское «Динамо» объявило об аренде 25-летнего полузащитника Марата Апшацева из «Рубина». Стороны подписали контракт на один сезон. В соглашении предусмотрена опция выкупа футболиста.

Фото: ФК «Динамо» Махачкала

«25-летний полузащитник казанского клуба пополнил состав нашей команды. Соглашение об аренде рассчитано до конца сезона-2026/2027 и предусматривает возможность выкупа игрока махачкалинским «Динамо».

Апшацев — воспитанник кабардино-балкарского футбола. Карьеру начинал в нальчикском «Спартаке». В Премьер-Лиге провёл за казанский «Рубин» 25 матчей. Основное амплуа новобранца нашей команды – опорный полузащитник. Добро пожаловать в «Динамо», Марат!» — написала клубная пресс-служба.