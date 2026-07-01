Защитник сборной Германии Натаниэль Браун прокомментировал вылет с ЧМ-2026

Защитник сборной Германии Натаниэль Браун высказался об итогах выступления национальной команды на чемпионате мира — 2026. Бундестим завершила выступление на ЧМ-2026 на стадии 1/16 финала, уступив сборной Парагвая в серии послематчевых пенальти (1:1, 3:4 пен.). Для 23-летнего флангового защитника «Айнтрахта» этот мундиаль стал дебютным в карьере.

«Мой первый чемпионат мира стал для меня очень особенным опытом — как в положительном, так и в отрицательном смысле. Представлять Германию на таком турнире — это огромная честь. Поэтому нам особенно больно, что мы разочаровали так многих из вас. За это мы можем только извиниться.

Я продолжу делать всё возможное, чтобы внести свой вклад в то, чтобы Германия снова гордилась нами. Спасибо всем, кто поддерживал нас несмотря ни на что и кто продолжит поддерживать нас в будущем», — написал Браун в своих социальных сетях.