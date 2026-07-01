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«Ростов» объявил о подписании бразильского защитника Игора Ногейры

«Ростов» объявил о подписании бразильского защитника Игора Ногейры
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«Ростов» на своём официальном сайте объявил о подписании Игора Ногейры. Бразильский защитник заключил с клубом договор сроком на два года.

Фото: ФК «Ростов»

«Игор Ногейра, добро пожаловать в «Ростов»! Бразильский защитник подписал контракт с нашим клубом сроком на два года.

Профессиональную карьеру Игор начал в Бразилии. В юношеском и молодёжном возрасте выступал за команды «Флуминенсе» и «Фигейренсе». Играл за португальские клубы «Санта-Клара», «Жил Висенте», «Шавиш» и мексиканский «Масатлан». С лета 2024 года защищал цвета азербайджанского клуба «Сабах». Приветствуем в нашей команде и желаем успехов!» — написала пресс-служба ростовчан.

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