Арне Слот может возглавить сборную Нидерландов — The Touchline

Нидерландский специалист Арне Слот — один из потенциальных претендентов на пост главного тренера сборной Нидерландов. Об этом сообщает издание The Touchline в социальной сети X.

По информации источника, Королевский футбольный союз Нидерландов уже провёл первые контакты с возможными кандидатами. Предыдущий тренер Рональд Куман покинет пост по истечении срока контракта. Об этом было объявлено после того, как сборная Нидерландов завершила участие в чемпионате мира — 2026. В 1/16 финала «оранжевые» уступили Марокко (1:1, 2:3 пен.).

Последней командой, где работал Арне Слот, был «Ливерпуль». Вместе с мерсисайдцами специалист стал чемпионом Англии в сезоне-2024/2025. В мае 2026 года клуб объявил об уходе Слота с поста главного тренера.