Агент Кокорина: на сегодня нет предложений, которые были бы интересны Александру

Футбольный агент Тимофей Бердышев, представляющий интересы нападающего Александра Кокорина, дал комментарий по будущему игроку.

— На сегодняшний день нет предложений, которые были бы интересны Александру. Те предложения, которые есть, — его не устраивают и Александру не интересны. Из РПЛ пока нет предложений, ждём. Интерес из-за рубежа проявляли, но эти страны и клубы Саше не интересны.

— Как долго Александр готов ждать?

— Мы же не сидим у моря с удочкой и не ждём, когда рыба клюнет. Если поступят предложения, мы их рассмотрим. Не поступят — мы их не сможем рассматривать. Всё очевидно и логично, — сказал Бердышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.