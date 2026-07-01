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Агент Кокорина: на сегодня нет предложений, которые были бы интересны Александру

Агент Кокорина: на сегодня нет предложений, которые были бы интересны Александру
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Футбольный агент Тимофей Бердышев, представляющий интересы нападающего Александра Кокорина, дал комментарий по будущему игроку.

— На сегодняшний день нет предложений, которые были бы интересны Александру. Те предложения, которые есть, — его не устраивают и Александру не интересны. Из РПЛ пока нет предложений, ждём. Интерес из-за рубежа проявляли, но эти страны и клубы Саше не интересны.

— Как долго Александр готов ждать?
— Мы же не сидим у моря с удочкой и не ждём, когда рыба клюнет. Если поступят предложения, мы их рассмотрим. Не поступят — мы их не сможем рассматривать. Всё очевидно и логично, — сказал Бердышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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