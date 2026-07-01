Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дьёкереш оценил игру сборной Франции на ЧМ-2026

Дьёкереш оценил игру сборной Франции на ЧМ-2026
Комментарии

Шведский нападающий Виктор Дьёкереш высказался об игре сборной Франции на чемпионате мира — 2026 после поражения в 1/16 финала.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
01 июля 2026, среда. 00:00 МСК
Франция
Окончен
3 : 0
Швеция
1:0 Мбаппе – 45'     2:0 Баркола – 53'     3:0 Мбаппе – 74'    

«Это сильнейшая команда, против которой мы играли, и одна из лучших на этом чемпионате мира…Они действуют как единое целое. Если сохранят свою надёжность в обороне, то смогут пройти очень, очень далеко», — приводит слова Дьёкереша The Touchline.

Сборная Франции обыграла национальную команду Швеции со счётом 3:0. Звёздный нападающий Килиан Мбаппе отметился дублем в этом матче. В 1/8 финала подопечные Дидье Дешама встретятся с Парагваем. Стартовый свисток прозвучит 5 июля в 00:00 мск.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Известны уже три пары 1/8 финала! LIVE
Live
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Известны уже три пары 1/8 финала! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android