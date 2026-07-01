Дьёкереш оценил игру сборной Франции на ЧМ-2026

Шведский нападающий Виктор Дьёкереш высказался об игре сборной Франции на чемпионате мира — 2026 после поражения в 1/16 финала.

«Это сильнейшая команда, против которой мы играли, и одна из лучших на этом чемпионате мира…Они действуют как единое целое. Если сохранят свою надёжность в обороне, то смогут пройти очень, очень далеко», — приводит слова Дьёкереша The Touchline.

Сборная Франции обыграла национальную команду Швеции со счётом 3:0. Звёздный нападающий Килиан Мбаппе отметился дублем в этом матче. В 1/8 финала подопечные Дидье Дешама встретятся с Парагваем. Стартовый свисток прозвучит 5 июля в 00:00 мск.