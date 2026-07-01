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Маркус Рашфорд готов остаться в «Манчестер Юнайтед» — Романо

Маркус Рашфорд готов остаться в «Манчестер Юнайтед» — Романо
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Нападающий Маркус Рашфорд послал позитивные сигналы руководству «Манчестер Юнайтед», дав понять, что он открыт к идее остаться в клубе и перезапустить карьеру под руководством Майкла Каррика. Пару дней назад между представителями футболиста и боссами «Юнайтед» состоялась продуктивная встреча, на которой стороны обсудили реинтеграцию 28-летнего форварда в основной состав и его полноценное участие в предсезонной подготовке, сообщает Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

Хотя летнее трансферное окно будет открыто ещё несколько недель и англичанин всё ещё может сменить клуб в случае поступления выгодного для всех сторон предложения, сам футболист не закрывает для себя дверь в родную команду. Напротив, на данный момент Рашфорд полностью сосредоточен на том, чтобы закрепиться в обновлённой структуре манкунианцев.

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