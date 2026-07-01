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«Астон Вилла» оценила Роджерса в € 150 млн — Романо

«Астон Вилла» оценила Роджерса в € 150 млн — Романо
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Полузащитник «Астон Виллы» Морган Роджерс оценён клубом в € 150 млн. «Арсенал» продолжает работу над трансфером и добился прогресса в переговорах с представителями 23-летнего англичанина, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, бирмингемский клуб осознаёт интерес лондонцев и установил цену на игрока. «Арсенал» намерен продолжить давление, стремясь либо договориться о снижении суммы, либо согласовать альтернативную структуру выплат. Официального предложения пока не поступало, однако стороны находятся в контакте.

Роджерс в минувшем сезоне провёл 55 матчей, забил 14 голов и отдал 11 результативных передач. Его контракт с «Астон Виллой» рассчитан до лета 2031 года. Сейчас Роджерс находится в расположении сборной Англии на ЧМ-2026 и ждёт матч 1/16 финала с ДР Конго.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
01 июля 2026, среда. 19:00 МСК
Англия
Не начался
ДР Конго
Кто победит в основное время?
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