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«Дали карты в руки Сашке Мостовому». Радимов — о поражении Германии от Парагвая на ЧМ-2026

«Дали карты в руки Сашке Мостовому». Радимов — о поражении Германии от Парагвая на ЧМ-2026
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Бывший футболист и тренере «Зенита» Владислав Радимов высказался по итогам матча 1/6 финала чемпионата мира — 2026 между сборными Германии и Парагвая. В серии послематчевых пенальти победу одержали парагвайцы — 4:3.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
29 июня 2026, понедельник. 23:30 МСК
Германия
Окончен
1 : 1
3 : 4
Парагвай
0:1 Энсисо – 42'     1:1 Хаверц – 54'    

«Во-первых, немцы играли медленно, во-вторых, если ты поставил два нападающих, ты ни прострела, ни подачи… Они один раз подали. Или два. И целый один гол забили! И не поставили Мусиала… Я вообще не понял состава Германии. И дали карты в руки Сашке Мостовому, который Нагельсмана теперь может закопать», — сказал Радимов в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат».

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в 2022 году в Катаре обыграла в финале национальную команду Франции в серии послематчевых пенальти.

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