«Дали карты в руки Сашке Мостовому». Радимов — о поражении Германии от Парагвая на ЧМ-2026

Бывший футболист и тренере «Зенита» Владислав Радимов высказался по итогам матча 1/6 финала чемпионата мира — 2026 между сборными Германии и Парагвая. В серии послематчевых пенальти победу одержали парагвайцы — 4:3.

«Во-первых, немцы играли медленно, во-вторых, если ты поставил два нападающих, ты ни прострела, ни подачи… Они один раз подали. Или два. И целый один гол забили! И не поставили Мусиала… Я вообще не понял состава Германии. И дали карты в руки Сашке Мостовому, который Нагельсмана теперь может закопать», — сказал Радимов в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат».

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в 2022 году в Катаре обыграла в финале национальную команду Франции в серии послематчевых пенальти.