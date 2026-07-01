Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам установил исторический рекорд на чемпионатах мира, одержав 17- победу на турнире. Ранее рекордсменом по чилсу побед на чемпионатах мира был Хельмут Шен, возглавлявший национальную команду ФРГ. На его счету 16 побед.

57-летний Демаш возглавляет французскую сборную с 2012 года. В 2018-м Франция под его руководством выиграла чемпионат мира, а в 2022-м стала серебряным призёром.

ЧМ-2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в 2022 году в Катаре обыграла в финале национальную команду Франции в серии послематчевых пенальти.