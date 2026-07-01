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«Я не давал ни одному игроку столько свободы». Бьелса — о Вальверде

«Я не давал ни одному игроку столько свободы». Бьелса — о Вальверде
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Главный тренер сборной Уругвая Марсело Бьелса высказался о своих взаимоотношениях с полузащитником Федерико Вальверде, опровергнув слухи о возможном недопонимании.

«У меня никогда не было проблем с Федерико Вальверде. Я не давал ни одному игроку столько свободы и гибкости, сколько дал Вальверде, потому что он полностью это заслужил.

Я сказал ему, что, возможно, буду использовать его на позиции правого защитника, и показал ему пятерых левых вингеров, против которых он мог бы сыграть, выступая за «Реал Мадрид». Также я сказал, что он может играть на правом фланге или на своей основной позиции — в полузащите. Он ответил мне: «Тренер, я сыграю там, где это будет нужно команде»», — приводит слова Бьелсы издание AS.

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