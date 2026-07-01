Брэдли Баркола выделил «гения» в составе сборной Франции, это не Мбаппе

Вингер сборной Франции Брэдли Баркола обозначил «гения» в составе своей национальной команды. Он выделил флангового нападающего Майкла Олисе, подчеркнув опасность, которая постоянно исходит от игрока «Баварии».

«Олисе — гений. Он создаёт опасность каждым касанием мяча», — приводит слова Барколя журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

В завершившемся сезоне Олисе выступал за мюнхенскую «Баварию» и провёл 57 матчей, забил 25 голов и отдал 28 результативных передач. Он выиграл с клубом Бундеслигу и Кубок Германии, был признан игроком года в команде и лучшим футболистом чемпионата Германии. Сейчас Олисе в составе сборной Франции продолжает выступление на чемпионате мира 2026 года и готовится к матчу 1/8 финала с Парагваем.