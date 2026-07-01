«Барселона» продлила контракт с Кристенсеном до 2028 года

«Барселона» на своём официальном сайте объявила о продлении контракта с защитником Андреасом Кристенсеном. Новое соглашение с 30‑летним датчанином рассчитано до лета 2028 года.

«Всё ещё сине‑гранатовый», — говорится в сообщении клуба в социальных сетях.

Кристенсен перешёл в «Барселону» летом 2022 года на правах свободного агента после ухода из лондонского «Челси». За четыре сезона в каталонском клубе защитник суммарно провёл 98 матчей, забил пять голов и отдал три голевые передачи. В двух последних сезонах из‑за травм он принял участие лишь в 24 встречах.

Действовавший контракт истекал в 2026 году, теперь соглашение продлено ещё на два сезона.