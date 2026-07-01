Инфантино подарил Трампу 10 билетов на матчи ЧМ-2026

Президент США Дональд Трамп опубликовал ежегодный финансовый отчёт, согласно которому президент ФИФА Джанни Инфантино подарил ему 10 билетов на матчи чемпионата мира — 2026. Об этом сообщает CNBC.

В документах указано, что Трамп получил подарки на сумму более $ 370 тыс. Основную часть составили билеты на спортивные мероприятия. Среди них — 10 билетов на матчи ЧМ-2026 стоимостью в $ 15 тыс., 10 билетов на Супербоул за $ 50 тыс., а также билеты на другие спортивные события.

Чемпионат мира – 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Финал турнира состоится на арене «Метлайф Стэдиум» в Нью-Йорке.