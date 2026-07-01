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«Флик никогда с ним не разговаривал». Отец Ансу Фати — о Ханси Флике

«Флик никогда с ним не разговаривал». Отец Ансу Фати — о Ханси Флике
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Бори Фати, отец нападающего Ансу Фати, выступил с критикой в адрес главного тренера «Барселоны» Ханси Флика после перехода игрока в «Монако» за € 11 млн. Помимо упрёков в адрес руководства «Барсы», Бори Фати выразил недовольство решением тренерского штаба сборной Испании, который не включил форварда в заявку на чемпионат мира — 2026.

«Нет, Флик никогда с ним не разговаривал. Не произошло абсолютно ничего, что заставило бы Ансу пересмотреть своё решение об уходе. Сделка была закрыта сегодня, мы просто ждали возвращения Деку из Бразилии. Мой сын сейчас находится на более высоком уровне, чем любой другой испанский нападающий, но в сборной этого не увидели. Мы хотим, чтобы он остался в «Монако», потому что он там счастлив», — приводит слова Бори Фати издание Marca со ссылкой на EremNews

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