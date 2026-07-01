Златан Ибрагимович назвал сборную, которая показала лучший футбол на ЧМ-2026

Бывший нападающий «Милана», «Барселоны» и «ПСЖ» Златан Ибрагимович считает, что сборная Мексики к текущему моменту показала лучший футбол среди всех команд на чемпионате мира — 2026. В 1/16 финала мексиканцы встречались со сборной Эквадора и одержали победу со счётом 2:0.

«Они играют с высокой интенсивностью, как в атаке, так и в обороне. Они с первых минут показали, кто главный в игре, забили два гола, во втором тайме им нужно было слегка снизить темп, и они победили. У Мексики было пока что лучшее выступление на турнире», — приводит слова Ибрагимовича Fox Sports в соцсети X.

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля.