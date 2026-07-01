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Экс-тренер Уругвая Бьелса отреагировал на информацию о разобщённости внутри команды на ЧМ

Экс-тренер Уругвая Бьелса отреагировал на информацию о разобщённости внутри команды на ЧМ
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Бывший тренер сборной Уругвая Марсело Бьелса опроверг новость о конфликте с игроками на чемпионате мира — 2026.

«Мы были достаточно едины, чтобы пробежать на 20% больше, чем Саудовская Аравия, на 30% больше, чем Кабо-Верде и на 25% больше, чем Испания», — приводит слова Бьелсы издание AS.

Также специалист проанализировал вылет сборной после группового этапа ЧМ-2026.

«Я мог бы объяснить, почему мы должны были закончить группу с семью очками. В рамках любого серьёзного и вдумчивого анализа нет ни одного пункта, который не приводил бы нас к тому, что мы должны были обыграть Саудовскую Аравию, обыграть Кабо-Верде и сыграть вничью с Испанией», — отметил Бьелса.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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