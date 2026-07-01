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Президент РФС высказался о возможном проведении Евро-2036 в России

Президент РФС высказался о возможном проведении Евро-2036 в России
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков ответил на вопрос о возможном проведении чемпионата Европы по футболу 2036 года в России. Он считает, что страна готова к тому, чтобы принять крупный международный турнир.

«Готова ли Россия подать заявку на проведение Евро-2036? Безусловно, у нас есть всё, чтобы успешно проводить футбольные соревнования такого уровня. В стране есть соответствующая инфраструктура. Когда будет возможность подать заявку на проведение большого футбольного соревнования, мы это сделаем. В данном случае нужно начинать с вопроса о возвращении сборных команд в международные соревнования», — приводит слова Дюкова Metaratings.

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