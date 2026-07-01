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«Ливерпуль» объявил о переходе защитника Жереми Жаке

«Ливерпуль» объявил о переходе защитника Жереми Жаке
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«Ливерпуль» на своём официальном сайте объявил о подписании центрального защитника Жереми Жаке из французского «Ренна». 20-летний футболист заключил с клубом контракт до лета 2031 года.

Фото: ФК «Ливерпуль»

«Я очень рад. Первые впечатления отличные, счастлив наконец-то быть здесь. Когда увидел базу, сразу представил себя тут. Мне комфортно, жду не дождусь старта. Для меня это большая мечта — выступать за такой большой клуб, как «Ливерпуль», — цитирует Жаке официальный сайт «Ливерпуля».

Жаке — воспитанник «Ренна». За основную команду французского клуба он провёл 33 матча, 21 из которых — в сезоне-2025/2026. В феврале кампания для него была прервана из-за травмы плеча. В активе защитника также 24 игры за «Клермон» на правах аренды. Номер, под которым Жаке будет играть за «Ливерпуль», объявят позднее.

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