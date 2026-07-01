«Отдохни в воскресенье». Родриго — Холанду перед матчем Бразилии и Норвегии на ЧМ-2026

Бразильский нападающий Родриго Гоэс прокомментировал публикацию нападающего сборной Норвегии Эрлинга Холанда, где тот изображён в шлеме с рогами после победы над Кот-д’Ивуаром. Игроки сыграют друг против друга в рамках 1/8 финала чемпионата мира — 2026.

«Ты очень много работал… отдохни в воскресенье», — написал Родриго в социальной сети.

Бразилия вышла в 1/8 финала после победы над Японией (2:1). Национальная команда Норвегии квалифицировалась в следующую стадию благодаря голу Холанда в ворота Кот-д’Ивуара (итоговый счёт — 2:1). Матч между сборными состоится 5 июля, стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.