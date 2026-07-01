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«Отдохни в воскресенье». Родриго — Холанду перед матчем Бразилии и Норвегии на ЧМ-2026

«Отдохни в воскресенье». Родриго — Холанду перед матчем Бразилии и Норвегии на ЧМ-2026
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Бразильский нападающий Родриго Гоэс прокомментировал публикацию нападающего сборной Норвегии Эрлинга Холанда, где тот изображён в шлеме с рогами после победы над Кот-д’Ивуаром. Игроки сыграют друг против друга в рамках 1/8 финала чемпионата мира — 2026.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
05 июля 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Бразилия
Не начался
Норвегия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ты очень много работал… отдохни в воскресенье», — написал Родриго в социальной сети.

Бразилия вышла в 1/8 финала после победы над Японией (2:1). Национальная команда Норвегии квалифицировалась в следующую стадию благодаря голу Холанда в ворота Кот-д’Ивуара (итоговый счёт — 2:1). Матч между сборными состоится 5 июля, стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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