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«Ливерпуль» и ещё три клуба включились в гонку за Каисю Сано — Buli News

«Ливерпуль» и ещё три клуба включились в гонку за Каисю Сано — Buli News
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«Ливерпуль» проявляет серьёзный интерес к полузащитнику «Майнца» Каисю Сано. Помимо мерсисайдцев, за ситуацией вокруг игрока активно следят «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и дортмундская «Боруссия», сообщает Buli News.

Интерес к Сано резко возрос после матча 1/16 финала ЧМ-2026 Японии с Бразилией (1:2), в котором полузащитник дальним ударом открыл счёт и забил свой дебютный гол за национальную команду. Контракт Сано с «Майнцем» рассчитан до 2028 года. Немецкий клуб может потребовать за трансфер футболиста около € 50 млн – € 60 млн.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
29 июня 2026, понедельник. 20:00 МСК
Бразилия
Окончен
2 : 1
Япония
0:1 Сано – 29'     1:1 Каземиро – 56'     2:1 Мартинелли – 90+5'    

В минувшем сезоне-2025/2026 Сано принял участие в 48 матчах во всех турнирах, забил два мяча и отдал пять результативных передач.

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