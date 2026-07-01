«Ливерпуль» и ещё три клуба включились в гонку за Каисю Сано — Buli News

«Ливерпуль» проявляет серьёзный интерес к полузащитнику «Майнца» Каисю Сано. Помимо мерсисайдцев, за ситуацией вокруг игрока активно следят «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и дортмундская «Боруссия», сообщает Buli News.

Интерес к Сано резко возрос после матча 1/16 финала ЧМ-2026 Японии с Бразилией (1:2), в котором полузащитник дальним ударом открыл счёт и забил свой дебютный гол за национальную команду. Контракт Сано с «Майнцем» рассчитан до 2028 года. Немецкий клуб может потребовать за трансфер футболиста около € 50 млн – € 60 млн.

В минувшем сезоне-2025/2026 Сано принял участие в 48 матчах во всех турнирах, забил два мяча и отдал пять результативных передач.