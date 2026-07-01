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Фёдор Смолов задался вопросом по поводу ЧМ-2026

Фёдор Смолов задался вопросом по поводу ЧМ-2026
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Известный российский экс-футболист Фёдор Смолов задал своим подписчикам вопрос по поводу чемпионата мира — 2026.

«Гайзы, а есть те, кто высыпается с этим чемпионатом мира?!» — написал Смолов в своём телеграм-канале.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Три страны-хозяйки (США, Канада, Мексика) получили автоматическое право участия, остальные команды прошли отбор.

Действующим победителем турнира является национальная команда Аргентины, которая в финале чемпионата мира 2022 года обыграла сборную Франции. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).

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