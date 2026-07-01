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Болельщик сборной России рассказал, как провёл Аршавина на сектор Узбекистана на ЧМ-2026

Болельщик сборной России рассказал, как провёл Аршавина на сектор Узбекистана на ЧМ-2026
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Болельщик ЦСКА Дмитрий поделился впечатлениями от поездки на чемпионат мира по футболу 2026 года, который проходит в США, Мексике и Канаде.

«На ЧМ-2026 я проехал пять городов и три стадиона. На матче Узбекистан — Колумбия в Мехико заводил Аршавина на узбекский сектор. Получилось случайно: они снимали контент для беттингового проекта на «Ацтеке», но сидели где-то на верхотуре, где ничего интересного не происходило. А на узбекский сектор их не пускали без билета — ну и попросили нас провести. Мы дали им свои телефоны с электронными билетами. По ним они зашли на сектор, а потом другой болельщик Узбекистана вынес телефоны обратно. Узбеки быстро узнали и облепили Аршавина. Он минут пять побыл на секторе, сказал, что очень шумно, и убежал (смеётся)», — рассказал Дмитрий корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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