В «Текстильщике» подтвердили, что ведут переговоры с Пятибратовым на пост главного тренера

Гендиректор «Текстильщика» Роман Плаксин подтвердил информацию, что клуб рассматривает вариант сотрудничества с тренером Дмитрием Пятибратовым. По его словам, сегодня представители клуба проведут переговоры с Пятибратовым.

«Да, кандидатура Пятибратова рассматривается. Он сегодня прибыл в Иваново. Ещё не общался с ним, в процессе, сегодня будем обсуждать. Он прибыл в наш город для переговоров», — сказал Плаксин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Ранее журналист Анар Ибрагимов сообщал, что Пятибратов — главный претендент на пост главного тренера «Текстильщика». Прежний тренер Дмитрий Кириченко покинул клуб.