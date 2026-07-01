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Ринат Дасаев: Испанию тренирует мой друг Луис де ла Фуэнте — я буду переживать за них

Ринат Дасаев: Испанию тренирует мой друг Луис де ла Фуэнте — я буду переживать за них
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Бывший футболист сборной СССР и московского «Спартака» Ринат Дасаев рассказал, что поддерживает сборную Испании на проходящем в эти дни чемпионате мира — 2026.

«Первая игра для Испании на чемпионате мира была тяжёлой. 0:0 и начали играть в тики-таку без ворот. В последних играх они стали играть в более атакующий футбол, результат появился. Я буду за них болеть и переживать. Тем более Испанию тренирует мой друг — Луис де ла Фуэнте, с которым я играл в «Севилье». Мы с ним общаемся, он приезжал ко мне на день рождения. Буду болеть за испанцев и персонально за него», — сказал Дасаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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