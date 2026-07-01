«Ну и любитель же он поплакать». Экс-игрок Бразилии — о Неймаре после матча с Японией

Бывший полузащитник сборной Бразилии, а ныне телеведущий Хосе Феррейра Нето в ироничной форме прокомментировал информацию, что Неймар расплакался в раздевалке после матча со сборной Японии на чемпионате мира — 2026. Напомним, на стадии 1/16 финала турнира бразильцы обыграли японскую команду со счетом 2:1.

«Неймар заплакал в раздевалке. Ох, ну и любитель же он поплакать, а? Вот когда он идёт в ночной клуб — почему-то не плачет. Когда матч заканчивается, чтобы обнять дочерей, сыновей, отца, мать, бабушку… ну, вы поняли. Это просто поразительно! А когда он идёт менять часы за миллион долларов — тоже не плачет», — заявил Нето в эфире OS DONOS DA BOLA.