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«Ну и любитель же он поплакать». Экс-игрок Бразилии — о Неймаре после матча с Японией

«Ну и любитель же он поплакать». Экс-игрок Бразилии — о Неймаре после матча с Японией
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Бывший полузащитник сборной Бразилии, а ныне телеведущий Хосе Феррейра Нето в ироничной форме прокомментировал информацию, что Неймар расплакался в раздевалке после матча со сборной Японии на чемпионате мира — 2026. Напомним, на стадии 1/16 финала турнира бразильцы обыграли японскую команду со счетом 2:1.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
29 июня 2026, понедельник. 20:00 МСК
Бразилия
Окончен
2 : 1
Япония
0:1 Сано – 29'     1:1 Каземиро – 56'     2:1 Мартинелли – 90+5'    

«Неймар заплакал в раздевалке. Ох, ну и любитель же он поплакать, а? Вот когда он идёт в ночной клуб — почему-то не плачет. Когда матч заканчивается, чтобы обнять дочерей, сыновей, отца, мать, бабушку… ну, вы поняли. Это просто поразительно! А когда он идёт менять часы за миллион долларов — тоже не плачет», — заявил Нето в эфире OS DONOS DA BOLA.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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