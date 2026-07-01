Вступил в силу приказ о новом лимите на легионеров в РПЛ

Сегодня, 1 июля, вступил в силу приказ Министерства спорта Российской Федерации о новом лимите на легионеров в Мир РПЛ. С начала сезона-2026/2027 клубы высшего российского дивизиона смогут вносить заявку не более 12 иностранных футболистов, на поле смогут выходить одновременно не более семи.

В перечень легионеров входят иностранные футболисты, которые не имеют гражданства РФ и не могут выступать за сборную России по нормам Международной федерации футбола. В число легионеров не входят футболисты из стран ЕАЭС — Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана.

Действующий чемпион России по футболу — «Зенит».