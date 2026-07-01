«У нас нет ни одного игрока мирового класса». Кроос — о сборной Германии на ЧМ-2026

Чемпион мира — 2014 в составе сборной Германии Тони Кроос высказался о нынешнем составе бундестим после вылета команды с чемпионата мира — 2026.

«Сейчас у нас нет ни одного игрока мирового класса. У нас есть игроки с потенциалом мирового уровня, но это не значит, что они уже игроки мирового уровня. Игроки мирового уровня — это те, кто решает матчи на чемпионате мира. Они находятся в списке бомбардиров. У нас нет ни одного такого — и это нужно признать», — сказал Кроос в шоу «Кроос & Кроос: Чемпионат мира под микроскопом».

Сборная Германии завершила участие в ЧМ-2026, уступив Парагваю в матче 1/8 финала (1:1, 3:4 пен.).