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«У нас нет ни одного игрока мирового класса». Кроос — о сборной Германии на ЧМ-2026

«У нас нет ни одного игрока мирового класса». Кроос — о сборной Германии на ЧМ-2026
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Чемпион мира — 2014 в составе сборной Германии Тони Кроос высказался о нынешнем составе бундестим после вылета команды с чемпионата мира — 2026.

«Сейчас у нас нет ни одного игрока мирового класса. У нас есть игроки с потенциалом мирового уровня, но это не значит, что они уже игроки мирового уровня. Игроки мирового уровня — это те, кто решает матчи на чемпионате мира. Они находятся в списке бомбардиров. У нас нет ни одного такого — и это нужно признать», — сказал Кроос в шоу «Кроос & Кроос: Чемпионат мира под микроскопом».

Сборная Германии завершила участие в ЧМ-2026, уступив Парагваю в матче 1/8 финала (1:1, 3:4 пен.).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
29 июня 2026, понедельник. 23:30 МСК
Германия
Окончен
1 : 1
3 : 4
Парагвай
0:1 Энсисо – 42'     1:1 Хаверц – 54'    
Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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