«Марсель» объявил о назначении Бруно Женезио главным тренером

«Марсель» официально назначил Бруно Женезио на пост главного тренера команды. Специалист приступит к работе 1 июля 2026 года, сообщается на официальном сайте клуба.

«Бруно Женезио — тренер, чьи качества признаны всем французским футболом. Его опыт, требовательность и игровое видение полностью соответствуют тому, что мы искали для открытия этого нового этапа. Помимо его карьеры, нас убедили его приверженность нашему проекту, желание строить на длительную перспективу и энтузиазм от идеи присоединиться к «Марселю». Мы счастливы приветствовать его в клубе», — отметил президент клуба Стефан Ришар.

«Я выбрал «Марсель», потому что был увлечён вызовом, который мне был представлен. Это уникальный клуб с исключительной историей, сильной идентичностью и болельщиками, чья страсть известна далеко за пределами страны. Я очень рад стать частью этого нового проекта. Благодарю Фрэнка Маккорта, Стефана Ришара и Грегори Лоренци за доверие. Мне не терпится начать работу с сотрудниками клуба и игроками, чтобы построить команду, соответствующую амбициям «Марселя», — отметил Женезио.

Женезио работал с «Лионом», «Ренном» и «Лиллем», а также возглавлял китайский «Бэйцзин Гоань».