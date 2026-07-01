«Балтика» нацелилась на подписание футболиста «Зенита» — источник

«Балтика» хочет подписать вратаря «Зенита» Евгения Латышонка. Калининградский клуб видит в нём замену нынешнему «первому номеру» Максиму Бориско, который может уйти в ЦСКА.

Как сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале, «Балтика» попробует подписать Латышонка на правах аренды. Клубы уже обсуждают вопрос, как будет разделена выплата зарплаты Евгению. В «Зените» он получает около € 1 млн в год.

Также у «Балтики» есть альтернативный вариант на позицию вратаря — это Никита Чагров из «Ротора». Его трансфер может обойтись калининградцам в 30 млн рублей. За Никитой следят ещё два клуба из РПЛ.