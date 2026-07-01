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Юрген Клопп заинтересован в работе в сборной Германии — Романо

Юрген Клопп заинтересован в работе в сборной Германии — Романо
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Бывший главный тренер дортмундской «Боруссии» и «Ливерпуля» Юрген Клопп заинтересован в работе во главе сборной Германии, сообщает известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X. По данным источника, взявший перерыв в тренерской деятельности Клопп был бы не против вернуться к работе, если бы Немецкий футбольный союз его пригласил.

При этом отмечается, что действующий главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман хотел бы остаться в национальной команде.

Германия вылетела с чемпионата мира — 2026, проиграв в 1/16 финала сборной Парагвая (1:1, 3:3 пен.). Турнир завершится 19 июля.

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