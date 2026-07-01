В «Текстильщике» назвали причины ухода Дмитрия Кириченко с поста главного тренера

Генеральный директор «Текстильщика» Роман Плаксин высказался о причинах ухода Дмитрия Кириченко с поста главного тренера команды. По словам функционера, специалист сам решил покинуть клуб, не продлив с ним контракт.

«Дмитрием Кириченко было принято решение уйти из «Текстильщика» по окончании контракта. По новому контракту обсуждения не было, было принято решение об уходе. Причины ухода он сам сообщит, если посчитает нужным. Со своей стороны это я не буду комментировать», — сказал Плаксин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

По данным СМИ, возглавить «Текстильщик» может Дмитрий Пятибратов.