В Мексике выразили восхищение игрой защитника «Локомотива» Монтеса на ЧМ-2026

Мексиканский журналист Мануэль Медина, представляющий издание TJ Sports, оценил игру защитника «Локомотива» и сборной Мексики Сесара Монтеса в матче 1/16 финала ЧМ-2026. Мексиканцы обыграли Эквадор со счётом 2:0. Монтес провёл на поле полный матч.

«Монтес — выдающийся защитник, лидер в своей зоне. Благодаря ему Эквадор не смог ничего противопоставить мексиканцам в первом тайме, а во втором он сыграл ключевую роль в отражении атак. В «Локомотиве» Сесара, наверное, просто обожают, ведь он отлично выступает на чемпионате мира», — сказал Медина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.