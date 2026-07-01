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Полиция обыскала штаб-квартиру Немецкого футбольного союза по делу о коррупции — Bild

Полиция обыскала штаб-квартиру Немецкого футбольного союза по делу о коррупции — Bild
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Полиция Германии провела обыски в штаб-квартире Немецкого футбольного союза во Франкфурте-на-Майне. Следственные действия прошли 1 июля в рамках расследования о возможной коррупции при организации чемпионата Европы 2024 года. В операции участвовали 150 следователей, сообщает Bild.

Обыски также прошли и в администрациях девяти городов, принимавших турнир: Гельзенкирхена, Дортмунда, Дюссельдорфа, Кёльна, Гамбурга, Берлина, Франкфурта-на-Майне, Штутгарта и Мюнхена. Проверке подверглась и компания Euro 2024 GmbH, созданная для проведения Евро.

По данным издания, расследование ведётся в отношении двух человек, подозреваемых в незаконном распространении билетов на матчи и получении услуг, связанных с приглашениями. Сумма предполагаемой взятки составила около € 2400.

«Билет на футбол не является частью зарплаты. Любой, кто, находясь на государственной службе, рассчитывает на взятку, может ждать нашего визита. Крупные мероприятия, такие как чемпионат Европы, зависят от доверия людей к спорту и властям, которые их организуют. Мы не допустим, чтобы это доверие было подорвано несколькими приглашениями и билетами», — заявил министр внутренних дел земли Северный Рейн-Вестфалия Герберт Ройль.

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