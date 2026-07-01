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Юрий Дюпин рассказал о дальнейших планах профессиональной карьеры

Юрий Дюпин рассказал о дальнейших планах профессиональной карьеры
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Бывший вратарь «Сочи», «Краснодара», «Рубина», «Анжи» Юрий Дюпин рассказал о дальнейших планах профессиональной карьеры. По завершении сезона-2025/2026 38-летний Дюпин покинул «Сочи».

«У меня в планах ещё два-три года профессиональной карьеры. Работа ведётся. Пока статус свободный. Речь идёт об РПЛ. Я не могу точно говорить, где буду в следующем сезоне. Где получится — там буду. Не могу точно сказать, что точно будут подходящие варианты в РПЛ. Посмотрим, как будет. Время покажет. Но есть желание ещё два-три года поиграть на профессиональном уровне», — сказал Дюпин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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