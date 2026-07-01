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Фанату ДР Конго по прозвищу Лумумба отказали в визе США на ЧМ-2026 — Daily Mail

Фанату ДР Конго по прозвищу Лумумба отказали в визе США на ЧМ-2026 — Daily Mail
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Болельщик сборной ДР Конго Кука Мболадинга, известный как Лумумба благодаря своей неподвижной позе на матчах команды, не смог получить разрешение на въезд в США для просмотра матча чемпионата мира — 2026. Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что проблемы с визой возникли перед решающей встречей ДР Конго с Узбекистаном. Теперь Мболадинга рискует пропустить первый в истории команды матч в плей-офф ЧМ. Конголезцы сыграют против Англии в 1/16 финала. Матч состоится сегодня, 1 июля, начало — в 19:00.

Мболадинга прославился тем, что неподвижно стоит с поднятой рукой на матчах национальной команды, копируя позу главного политика в истории ДР Конго Патриса Лумумбы.

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