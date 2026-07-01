«Как страус нескладной». Аршавин — о нападающем сборной Германии Нике Вольтемаде

Бывший нападающий лондонского «Арсенала» и санкт-петербургского «Зенита» Андрей Аршавин высказался о форварде сборной Германии Нике Вольтемаде, который промахнулся в серии пенальти в матче 1/16 финала чемпионата мира с Парагваем (1:1, 3:4 пен.).

«Ты видел, как он играет? Он как этот… Как страус. Нескладной. Он слабый. Думаю, в «Ньюкасле» уже не играет, я его случайно увидел в чемпионате Англии… Думал, высокий, как Крауч. А это вообще… Я говорю, как страус», — сказал Аршавин в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в 2022 году в Катаре обыграла в финале национальную команду Франции в серии послематчевых пенальти.