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Капитан «Атлетико» Коке продлил контракт с клубом

Капитан «Атлетико» Коке продлил контракт с клубом
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Полузащитник и капитан мадридского «Атлетико» Коке Ресуррекьон продлил контракт с клубом до 30 июня 2027 года. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

«Коке продолжит творить историю в мадридском «Атлетико» после продления контракта с клубом до 30 июня 2027 года. Таким образом, наш капитан продолжит защищать красно-белые цвета на протяжении сезона-2026/2027, который официально стартует в выходные, 16 августа», — говорится на официальном сайте клуба.

Коке является воспитанником «Атлетико» Мадрид. Он выступает в составе основной команды с 2009 года. За это время игрок провёл 740 официальных матчей, забил 50 мячей и отдал 122 результативные передачи.

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