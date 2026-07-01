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«Реал» готов продать трёх игроков ради трансфера Майкла Олисе — El Nacional

«Реал» готов продать трёх игроков ради трансфера Майкла Олисе — El Nacional
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Мадридский «Реал» сохраняет твёрдое намерение приобрести вингера «Баварии» и сборной Франции Майкла Олисе, сообщает El nacional в социальной сети X. Боссы «сливочных» готовы увеличить своё предложение по французу до € 213 млн, включая бонусы за достижения.

Чтобы профинансировать эту сделку и перестроить состав, руководство мадридцев готово расстаться с тремя футболистами. Утверждается, что «Реал» планирует выставить на трансфер Эдуарду Камавинга, Альваро Каррераса и Дина Хёйсена. Продажа этих игроков должна покрыть расходы на покупку Олисе.

В минувшем сезоне-2025/2026 Майкл Олисе принял участие в 52 матчах, забил 22 мяча и отдал 31 голевую передачу.

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