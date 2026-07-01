Булыкин поддержал возможное назначение Клоппа в сборную Германии после вылета с ЧМ

Известный российский экс-футболист Дмитрий Булыкин поддержал возможное назначение Юргена Клоппа на пост главного тренера сборной Германии после вылета команды с ЧМ-2026.

«В Германии недовольны результатом сборной на чемпионате мира и будут искать нового главного тренера. Клопп — хорошая кандидатура. На уровне сборной он должен себя хорошо проявить. Ничего страшного, что он сейчас не работал больше года. Клопп может легко переключиться с клубного футбола на сборную. Учитывая его мастерство и опыт, это будет хорошо для сборной Германии», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.